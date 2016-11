Kane slaat oefenduel met Spanje over

ANP Kane slaat oefenduel met Spanje over

LONDEN - Harry Kane ontbreekt in de Engelse voetbalselectie voor de oefenwedstrijd van dinsdag tegen Spanje. Bondscoach Gareth Southgate heeft in overleg met Tottenham Hotspur besloten de aanvaller terug naar zijn club te sturen.

Door ANP - 13-11-2016, 16:25 (Update 13-11-2016, 16:25)

Kane is net hersteld van een enkelblessure. De 23-jarige spits zat vrijdag wel bij de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland, maar kwam niet in actie. ,,Ik denk dat het belangrijk is dat Kane een trainingsprogramma bij zijn club volgt. Dat is voor hem, na zijn blessure, beter dan het trainingsschema dat we de komende dagen bij de nationale ploeg afwerken'', aldus Southgate.

Tottenham speelt zaterdag in de Premier League tegen West Ham United en reist daarna door naar Frankrijk voor de ontmoeting met AS Monaco in de Champions League.