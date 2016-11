Blind evenaart Blind in Oranje

ANP Blind evenaart Blind in Oranje

AMSTERDAM - Voor de familie Blind heeft de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal zondag tegen Luxemburg een speciaal tintje. Daley Blind speelt in het groothertogdom zijn 42e interland, waarmee hij vader Danny evenaart. De huidige bondscoach van Oranje kwam in zijn carrière tot 42 optredens in de nationale ploeg.

Door ANP - 13-11-2016, 17:20 (Update 13-11-2016, 17:20)

Vader Blind debuteerde in 1986, toen nog als speler van Sparta Rotterdam. Als Ajacied groeide de Zeeuw uit tot een vaste waarde in Oranje en zelfs tot aanvoerder. Blind speelde op het EK van 1996 zijn 42e en laatste interland. Zoon Daley had heel wat minder tijd nodig om basiskracht in het Nederlands elftal te worden. Sinds zijn debuut in 2013 miste de multifunctionele verdediger amper interlands. De 26-jarige Amsterdammer heeft in ruim drie jaar het aantal interlands van zijn vader al geëvenaard.

Voor Jeffrey Bruma is de confrontatie met Luxemburg ook speciaal. Uitgerekend op zijn 25e verjaardag speelt de verdediger zijn 25e interland. Als aandenken aan dat jubileum krijgt Bruma een zilveren schaal van de KNVB.