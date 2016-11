Egypte boekt belangrijke zege op Ghana

ANP Egypte boekt belangrijke zege op Ghana

ALEXANDRIA - Egypte heeft zondag in de strijd om deelname aan het WK voetbal goede zaken gedaan. In groep E van het Afrikaanse kwalificatietoernooi eindigde het thuisduel tegen Ghana in 2-0. Egypte had het eerste duel in de poule tegen Congo ook gewonnen en is nu met zes punten nog steeds koploper.

Door ANP - 13-11-2016, 19:43 (Update 13-11-2016, 19:43)

Mohamed Salah benutte in de eerste helft een strafschop. Tegen het einde van de wedstrijd maakte Abdallah Saied het tweede doelpunt.

Egypte hoopt over twee jaar in Rusland voor het eerst sinds 1990 weer aan een WK mee te mogen doen. Oeganda staat op de tweede plaats in de poule met vier punten. Ghana heeft na twee duels één punt en Congo nul. De winnaar kwalificeert zich voor het WK.