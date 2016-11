Depay leidt Oranje langs Luxemburg

LUXEMBURG - Het Nederlands elftal heeft zondag zijn plicht gedaan in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg, maar dat kostte wel onverwachts veel moeite. Invaller Memphis Depay bezorgde de ploeg van bondscoach Danny Blind met twee treffers in de tweede helft de winst: 1-3. De aanvaller, die bij Manchester United op een zijspoor is beland, voorkwam daarmee een blamage van jewelste op weg naar het WK van 2018.

Depay eiste in het Stade Josy Barthel de hoofdrol op die leek weggelegd voor Arjen Robben. Diens langverwachte rentree in Oranje, na precies een jaar afwezigheid, bleef echter beperkt tot slechts 45 minuten. De aanvoerder was in de eerste helft een paar keer dreigend, opende na 35 minuten ook eindelijk de score, maar liep de laatste minuten ook zichtbaar aangeslagen over het veld. De zompige grasmat had teveel gevraagd van het broze lichaam van Robben, die net als de eveneens aangeslagen Wesley Sneijder na rust achterbleef in de kleedkamer.

Zonder de twee routiniers, de enige overgebleven sterren van de 'gouden' generatie, moest het Nederlands elftal in de tweede helft het verschil gaan maken. Dat was mét Robben en Sneijder voor rust namelijk niet gelukt. Blind wilde dat zijn ploeg Luxemburg in hoog tempo achteruit zou drukken, maar daar kwam weinig van terecht. De lange spits Bas Dost werd geen moment in stelling gebracht, Sneijder worstelde vooral met het veld en de fel verdedigende Luxemburgers en op het middenveld zat Oranje er een paar keer naast.

Strafschop

Zodoende kon Luxemburg, de nummer 130 van de wereld, af en toe gevaarlijk doorkomen. Toen Robben na 35 minuten dan eindelijk de ban had gebroken, na een steekbal van Georginio Wijnaldum en slim doortikken van Davy Klaassen, leek Oranje wat vrijer te kunnen gaan voetballen. Kort voor rust veroorzaakte de in de basis debuterende Joshua Brenet echter een strafschop. Maxime Chanot tekende vanaf 11 meter voor het eerste Luxemburgse doelpunt tegen Oranje sinds 1963 (1-1).

Met Memphis Depay en Steven Berghuis in de ploeg moest Oranje in de tweede helft die beschamende ruststand zien om te zetten. De start was aardig, met twee afgemeten voorzetten vanaf links van Daley Blind. De eerste werd door Klaassen in de handen van de Luxemburgse keeper gekopt, de tweede leverde wel een doelpunt op dankzij Depay: 1-2. Daar bleef het lang bij, tot Depay in de slotfase de wedstrijd besliste uit een vrije trap.