Zwitserland behoudt maximale score

ANP Zwitserland behoudt maximale score

LUZERN - Zwitserland heeft zondag ook de vierde wedstrijd in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal gewonnen. In Luzern zette het team van bondscoach Vladimir Petkovic de Faeröer met 2-0 aan de kant. De openingstreffer kwam in de 27e minuut op naam van Eren Derdiyok. Stephan Lichtsteiner bepaalde zeven minuten voor tijd de eindstand op 2-0.

Door ANP - 13-11-2016, 20:02 (Update 13-11-2016, 20:02)

Zwitserland had eerder in groep B met 2-0 gewonnen van Europees kampioen Portugal, en ook de wedstrijden tegen Hongarije (2-3) en Andorra (1-2) leverden drie punten op. De Zwitsers hebben nu twaalf punten.

Hongarije nam zondag de tweede plaats over van Portugal, dat later op de avond pas in actie komt tegen Letland. De Hongaren rekenden thuis af met Andorra: 4-0. Hongarije staat nu op zeven punten. Zoltan Gera, Adam Lang, Adam Gyurcso en Adam Szalai scoorden voor Hongarije, dat in de zomer op het EK in de achtste finales werd uitgeschakeld. Oud-PSV'er Balazs Dzsudzsak was aanvoerder bij Hongarije.