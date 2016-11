Eerste optreden De Roon in Oranje

LUXEMBURG - Marten de Roon heeft zondag zijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal. De middenvelder van Middlesbrough mocht in de slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg invallen voor Bart Ramselaar, die voor het eerst in de basis stond. Op dat moment prijkte de eindstand van 1-3 al op het scorebord in het Stade Josy Barthel.

Door ANP - 13-11-2016, 20:03 (Update 13-11-2016, 20:03)

De Roon was donderdag door bondscoach Danny Blind opgeroepen voor Oranje, nadat onder anderen Stijn Schaars geblesseerd was afgehaakt. Drie dagen later mocht hij een paar minuten meedoen tegen Luxemburg.