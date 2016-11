Popov helpt Bulgarije langs Wit-Rusland

SOFIA - Bulgarije blijft meedoen in de strijd om een ticket voor het wereldkampioenschap voetbal van 2018 in Rusland. Ivelin Popov maakte zondag in de thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland na tien minuten spelen het enige doelpunt: 1-0.

Door ANP - 13-11-2016, 20:05 (Update 13-11-2016, 20:05)

Bulgarije blijft zo op de vierde plek staan in de groep waar ook het Nederlands elftal is ingedeeld. Koploper Frankrijk heeft na vier wedstrijden tien punten. Nederland, dat met 3-1 bij Luxemburg won, en Zweden staan op zeven punten. Bulgarije heeft er zes. De volgende speelronde, op 25 maart, moet Oranje bij Bulgarije op bezoek.