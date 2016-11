Blessure Robben lijkt mee te vallen

LUXEMBURG - Arjen Robben heeft aan de uitwedstrijd tegen Luxemburg in de WK-kwalificatie geen zware blessure overgehouden. De international kreeg tegen het einde van de eerste helft last aan de acherkant van zijn bovenbeen. Robben zei in de rust dat het wel meeviel, en wilde eigenlijk doorvoetballen. De teamarts van Oranje adviseerde de aanvaller van Bayern München dat niet te doen, zo legde Robben na afloop in Luxemburg uit.

Door ANP - 13-11-2016, 20:39 (Update 13-11-2016, 20:39)

Naast Robben bleef ook Wesley Sneijder in de rust in de kleedkamer achter. Danny Blind zei dat die wissel niets te maken had met een blessure. ,,Wesley had wel last van lichte pijntjes, maar ik wilde in dit geval aanvallend wisselen.''