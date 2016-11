Brenet is Depay dankbaar

LUXEMBURG - Joshua Brenet is Memphis Depay wel een bedankje verschuldigd, zo besefte de verdediger na de moeizame overwinning van Oranje zondag op Luxemburg in de WK-kwalificatie (1-3). Met een onhandige overtreding leidde Brenet kort voor rust de gelijkmaker van het gastland in, uit een strafschop. In de tweede helft bezorgde invaller Depay de ploeg van bondscoach Danny Blind alsnog drie punten.

Door ANP - 13-11-2016, 21:35 (Update 13-11-2016, 21:35)

,,Ik heb Memphis nog niet gesproken, maar ik ga nog wel even 'dankjewel' zeggen. Al hoorde ik ook dat die penalty onterecht was'', zei Brenet, die voor het eerst in de basis verscheen. Kort voor rust liep de PSV'er zijn tegenstander Daniel Da Mota onderuit, die gretig ging liggen. ,,Voor mijn gevoel gebeurde het buiten het strafschopgebied. De scheidsrechter zei dat ik hem onderuit had getrokken, maar volgens mij was het meer een botsing. Hij deed het slim. Hij ging voor me lopen, stopte en viel voorover. Gelukkig hebben we toch nog drie punten gepakt en daardoor ga ik wel met een positief gevoel terug naar PSV.''