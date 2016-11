Ronaldo twee keer trefzeker tegen Letland

ANP Ronaldo twee keer trefzeker tegen Letland

FARO - Portugal heeft zondag voorkomen dat de achterstand op Zwitserland in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal van 2018 verder is opgelopen. De regerend Europees kampioen nam pas laat afstand van Letland en won met 4-1.

Door ANP - 13-11-2016, 22:45 (Update 13-11-2016, 22:45)

William Carvalho bracht Portugal in de 70e minuut op voorprong: 2-1. Kort daarvoor had Arturs Zjuzins Letland langszij geholpen. De openingstreffer kwam in de eerste helft op naam van Cristiano Ronaldo. De aanvoerder benutte in Faro een strafschop. In de 85e minuut maakte Ronaldo zijn tweede doelpunt van de avond. Het vierde doelpunt werd in blessuretijd gemaakt door Bruno Alves.

Portugal was de kwalificatiereeks in september met een nederlaag bij Zwitserland begonnen. Door drie achtereenvolgende zeges is het team van bondscoach Fernando Santos inmiddels tweede in groep B, met drie punten achterstand op de Zwitsers. Zwitserland was zondag met 2-0 te sterk voor de Faeröer.

Hongarije zette Andorra met 4-0 aan de kant en is derde in groep B, met zeven punten uit vier duels.