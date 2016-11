Blessure Griezmann valt mee

MADRID - Atlético Madrid hoopt zaterdag in de derby tegen Real te kunnen aantreden met Antoine Griezmann. De sterspeler liep vrijdag in de interland met Frankrijk tegen Zweden (2-1) in Parijs een blessure aan de voet op en moest zich afmelden voor het oefenduel van zijn land met Ivoorkust. Griezmann keerde terug naar Madrid. Zijn club meldde maandag dat hij niets gebroken heeft.

Door ANP - 14-11-2016, 11:55 (Update 14-11-2016, 11:55)

''Uit röntgenonderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een breuk, wel heeft hij een forse kneuzing op de linkervoet'', aldus een mededeling van de Spaanse club, die over anderhalve week PSV ontvangt in een groepsduel uit de Champions League. Griezmann wordt de komende dagen verder behandeld en traint aangepast, in de hoop vooral dat hij zaterdag kan spelen.