Paus roemt teamgeest Duitsers

ANP Paus roemt teamgeest Duitsers

MILAAN - De Duitse bondscoach Joachim Löw was maandag diep onder de indruk van de ontmoeting die hij met de Duitse voetbalploeg had met paus Franciscus. ,,Het was heel bijzonder, de paus heeft ons allemaal geraakt'', zei Löw, die met zijn selectie na het WK-kwalificatieduel met San Marino twee dagen in Rome had gebivakkeerd. Na de audiëntie in Vaticaanstad vloog de 'Mannschaft' naar Milaan, waar Italië dinsdag de tegenstander is in een oefeninterland.

Door ANP - 14-11-2016, 13:39 (Update 14-11-2016, 13:39)

,,Overwinningen in het voetbal zijn altijd overwinningen van de ploeg'', had de paus, een groot voetballiefhebber uit Argentinië, gezegd, zo liet Löw aan persbureau DPA weten. ,,Uw 'Mannschaft' bezit deze kwaliteit als geen ander. Daarbij zijn zeges in topsport niet alleen afhankelijk van een grote mate van discipline, maar ook van verantwoordelijkheid en respect voor elkaar.'' De paus ontving uit handen van enkele internationals een gesigneerd shirt met het opschrift: 'Voetbal verbindt ons'.

De paus zag zijn land in 2014 de WK-finale verliezen van de Duitsers. Hij is erelid van het Argentijnse San Lorenzo de Almagro, maar ook van de Duitse club 1860 München.