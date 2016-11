Genk-Mechelen hoeft niet over na fout arbiter

ANP Genk-Mechelen hoeft niet over na fout arbiter

BRUSSEL - De wedstrijd KRC Genk-KV Mechelen in de Belgische Jupiler Pro League wordt niet overgespeeld. Dat heeft het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag besloten.Tijdens de wedstrijd stuurde scheidsrechter Luc Wouters de verkeerde man van KV Mechelen uit het veld, waarop de club beroep aantekende en de wedstrijd wilde laten overspelen.

Door ANP - 14-11-2016, 14:13 (Update 14-11-2016, 14:13)

Rechtsachter Laurens Paulussen van Mechelen werd na een kwartier in de partij met rood van het veld gestuurd voor hands. De scheidsrechter had de rode kaart echter aan middenvelder Mats Rits moeten geven. De ploeg moest na de uitsluiting 70 minuten met een man minder spelen en verloor het duel uiteindelijk met 2-1. Volgens de club had de beslissing van de arbiter ,,het normale verloop van de wedstrijd meer dan ernstig verstoord''. Het Bureau Arbitrage ziet echter geen reden om de wedstrijd te laten overspelen. KV Mechelen kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.