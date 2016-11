Van Basten: sport eerlijker door videoscheids

ANP Van Basten: sport eerlijker door videoscheids

MILAAN - De videoscheidsrechter zal het voetbal eerlijker maken, maar het in de kern niet veranderen. Dat zei Marco van Basten die bij wereldvoetbalbond FIFA verantwoordelijk is voor technische ontwikkelingen in de sport. ,,Voetbal zal hierdoor niet veranderen'', legde Van Basten maandag uit aan de vooravond van een nieuwe test met de videoscheids bij de vriendschappelijke interland tussen Italië en Duitsland in Milaan. ,,Ik hoop dat voetbal eerlijker wordt. Dat is het enige wat we willen bereiken.''

Door ANP - 14-11-2016, 14:55 (Update 14-11-2016, 14:55)

In maart keurde de IFAB, de instantie die de spelregels in het voetbal beheert, een proef goed om met videoscheidsrechters belangrijke momenten te bekijken. Er zijn al testen geweest in Nederland, Australië, Brazilië, Duitsland, Italië, Portugal en Amerika. De eerste test tijdens een interland werd uitgevoerd bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen Italië en Frankrijk.