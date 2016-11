Polen en Slovenië in evenwicht

ANP Polen en Slovenië in evenwicht

WROCLAW - De oefeninterland maandagavond tussen Polen en Slovenië is zonder winnaar geëindigd: 1-1. In Wroclaw kwamen de bezoekers in de 24e minuut op voorsprong door een treffer van Miha Mevlja. In de slotfase maakte Lukasz Teodorczyk namens Polen gelijk. Bij de thuisploeg ontbraken onder anderen de toppers Robert Lewandowksi (Bayern München) en Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund). Zij kregen na de ruime zege vrijdag in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Roemenië (0-3) rust.

Door ANP - 14-11-2016, 23:48 (Update 14-11-2016, 23:48)

Arbiter Björn Kuipers had in Polen een relatief rustige avond. Hij deelde drie gele kaarten uit, waarvan twee voor de bezoekers.