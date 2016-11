Hendrix terug op trainingsveld PSV

EINDHOVEN - Jorrit Hendrix heeft dinsdag voorzichtig de training hervat bij PSV. De middenvelder werkte op het veld van De Herdgang een individuele training af. Hendrix staat sinds eind september aan de kant met een knieblessure, opgelopen tijdens de ontmoeting met Rostov in de Champions League. De eenmalig international beschadigde in die wedstrijd de binnenband van zijn rechterknie. Wanneer Hendrix zijn rentree kan maken, is nog onduidelijk.

Davy Pröpper trainde dinsdag opnieuw apart van de groep. De middenvelder moest zich bij bondscoach Danny Blind afmelden voor de interlands van Oranje tegen België en Luxemburg vanwege een lichte verrekking van de binnenband van zijn knie. Pröpper kan mogelijk zaterdag in de uitwedstrijd van PSV tegen Willem II wel weer meedoen. Dat geldt niet voor Andrés Guardado, die een hamstringblessure opliep bij het Mexicaanse elftal.