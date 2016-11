Jong Oranje gelijk tegen Portugal

ANP Jong Oranje gelijk tegen Portugal

DOETINCHEM - Een vernieuwd Jong Oranje heeft dinsdagavond in Doetinchem verdienstelijk gelijkgespeeld tegen Jong Portugal. Het oefenduel op de Vijverberg eindigde in 1-1. Voor de thuisploeg kwam Richairo Zivkovic uit een strafschop tot scoren.

Door ANP - 15-11-2016, 20:30 (Update 15-11-2016, 20:30)

Jong Oranje, dat zich vorige maand niet plaatste voor het EK van 2017 in Polen, speelde in verband met het perspectief op de toekomst voornamelijk met een jongere lichting voetballers. Jong Portugal daarentegen is in voorbereiding op het EK na een ongeslagen kwalificatiereeks met acht overwinningen en twee remises.

Art Langeler nam in Doetinchem als interim-bondscoach afscheid van Jong Oranje. Hij volgde eind september Fred Grim op, die als assistent van bondscoach Danny Blind bij Oranje aan de slag ging. Langeler begon met een gelijkspel tegen Turkije (0-0) waarna een zege op Cyprus volgde (1-4). Dat was echter onvoldoende om de play-offs om een EK-ticket nog te halen.

Langeler combineerde zijn baan bij de KNVB met zijn functie als hoofd opleiding bij PSV. Zijn contract in Eindhoven loopt komende zomer af. Mogelijk keert hij in 2017 terug bij de KNVB.