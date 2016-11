Italië en Duitsland scoren niet

ANP Italië en Duitsland scoren niet

MILAAN - Wereldkampioen Duitsland heeft dinsdagavond niet kunnen afrekenen met de 'vloek' van Milaan. De huidige wereldkampioen wist in de 93-jarige historie van interlands tegen Italië nooit te winnen in deze stad. Ook dinsdagavond lukte het niet. Het oefenduel eindigde in 0-0. Duitsland had eerder dit jaar de Italianen al wel twee keer verslagen: in maart met 4-1 in een oefenduel en in de zomer tijdens het EK in de kwartfinales na strafschoppen (6-5).

Door ANP - 15-11-2016, 22:56 (Update 15-11-2016, 22:56)

De Italiaanse doelman Gianluigi Buffon speelde dinsdag zijn 167e interland. Daarmee evenaarde de 38-jarige keeper van Juventus het Europese record van zijn Spaanse collega Iker Casillas. Buffon werd in de rust vervangen door Gianluigi Donnarumma.

In het Duitse doel ontbrak Manuel Neuer (ziek). Bernd Leno was zijn vervanger. Verdediger Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg) maakte zijn debuut.

Ook het duel tussen Oostenrijk en Slowakije leverde onder leiding van arbiter Kevin Blom in Wenen geen treffers op: 0-0.