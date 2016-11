Frankrijk schotloos tegen Ivoorkust

LENS - Frankrijk, tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie, heeft dinsdagavond in Lens het publiek niet echt kunnen vermaken. De oefeninterland tegen Ivoorkust, de kampioen van Afrika, eindigde in 0-0. Bij de bezoekers speelde Wilfried Kanon (ADO Den Haag) de gehele wedstrijd. Ook oudgediende Salomon Kalou (31) was bij Ivoorkust het volle duel actief.

Door ANP - 15-11-2016, 23:17 (Update 15-11-2016, 23:17)

Frankrijk leidt in poule A van de WK-kwalificatie met tien punten. De EK-finalist versloeg afgelopen vrijdag Zweden met 2-1. In vergelijking met dat elftal maakte bondscoach Didier Deschamps een opstelling met zeven andere namen.

Middenvelder Adrien Rabiot (Paris St. Germain) en doelman Benoît Costil mochten hun debuut maken. Rabiot moest in de slotfase met een spierblessure naar de kant. Costil voorkwam met een schitterende redding in de laatste minuut een nederlaag voor Frankrijk.