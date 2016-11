Voetballers USA hard onderuit in Costa Rica

SAN JOSÉ - De nationale voetbalploeg van de Verenigde Staten wacht een zware klus om zich voor de achtste opeenvolgende keer te kwalificeren voor het WK. Het team van bondscoach Jürgen Klinsmann ging dinsdag hard onderuit bij Costa Rica. De ploeg die door Nederland werd uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK van 2014 won in San José met liefst 4-0. Team USA had vrijdag ook het eerste groepsduel verloren van Mexico.

Door ANP - 16-11-2016, 7:40 (Update 16-11-2016, 7:40)

De Amerikanen staan nu laatste, samen met het eveneens puntloze Trinidad & Tobago. Uit de poule van zes plaatsen zich de beste drie teams rechtstreeks voor het WK van 2018 in Rusland. Costa Rica, met voormalig Twente-aanvaller Bryan Ruiz, kwam kort voor rust aan de leiding door een doelpunt van Johan Venegas. Christian Bolanos rondde in de 69e minuut af op aangeven van Ruiz, waarna invaller Joel Campbell met twee doelpunten de Amerikanen nog meer zeer deed.