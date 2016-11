Messi en co praten niet met de pers

ANP Messi en co praten niet met de pers

SAN JUAN - Lionel Messi en zijn ploeggenoten van de nationale voetbalploeg van Argentinië hebben dinsdag na hun overwinning (3-0) op Colombia de vertegenwoordigers van de media geboycot. Volgens de voetballers, die veel kritiek ontvingen om de matige resultaten in de WK-kwalificatiereeks, worden zij onheus bejegend door een deel van de pers.

Door ANP - 16-11-2016, 8:05 (Update 16-11-2016, 8:05)

,,We hebben besloten niet meer met de pers te praten'', zei Messi, na het duel waarin hij zijn ploeg naar de broodnodige winst had geleid. ,,We hebben zo veel naar ons hoofd gekregen, er is geen enkel respect voor ons. We hebben het eerst laten gaan, maar hebben nu geen keus meer.''

Messi ruziede in het verleden vaker met de Argentijnse media, die de sterspeler van FC Barcelona in het Argentijnse shirt zelden zien uitblinken als bij zijn club. ,,We weten dat er onder jullie genoeg journalisten zijn die ons wel netjes behandelen, maar in iemands privéleven wroeten is heel slecht en daarom doen we dit.''

Directe aanleiding is een radioverslag waarin werd beweerd dat aanvaller Ezequiel Lavezzi na een training marihuana had gerookt.