Southgate wil duidelijkheid van Engelse bond

ANP Southgate wil duidelijkheid van Engelse bond

LONDEN - Gareth Southgate wil snel duidelijkheid van de Engelse voetbalbond over zijn toekomst. Dat zei de interim-bondscoach dinsdag na de oefeninterland tegen Spanje (2-2).

Door ANP - 16-11-2016, 9:46 (Update 16-11-2016, 9:46)

Southgate, die de in september ontslagen Sam Allardyce tijdelijk opvolgt, zegt dat hij zijn waarde bewezen heeft. ,,Ik kan grote wedstrijden managen en, met behulp van mijn staf, een team tactisch klaarstomen tegen een topploeg.''

Met de 46-jarige Southgate aan het roer won Engeland twee wedstrijden en speelde het twee keer gelijk, met een doelsaldo van zeven voor en twee tegen. ,,Ik kwam in een periode van instabiliteit. We hebben het evenwicht teruggebracht en aan het team gebouwd'', aldus Southgate, die hiervoor Jong Engeland onder zijn hoede had. ,,Die ploeg heeft deze zomer een Europees kampioenschap, dus ik wil graag snel weten waar ik de komende weken mijn auto moet parkeren.''