ANP Twente kansloos ten onder in Champions League

ENSCHEDE - De voetbalsters van FC Twente zijn woensdagavond kansloos uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Barcelona was in de return met 0-4 veel sterker in De Grolsch Veste in Enschede. Een week eerder hadden de Spaanse vrouwen FC Twente in Barcelona al met 1-0 verslagen.

Door ANP - 16-11-2016, 21:14 (Update 16-11-2016, 21:14)

Ondanks dat de kampioen van Nederland aanvallend speelde en vooral in de eerste helft genoeg kansen creëerde, bleven doelpunten uit. Barcelona tekende al snel voor de openingstreffer. Marta Torrejón kopte in de 18e minuut vanuit een hoekschop knap binnen. Niet veel later breidde Andressa Alves in de 37e minuut de score uit.

In de tweede helft was Renate Jansen, hersteld van een enkelblessure, dichtbij een doelpunt, maar opnieuw was daar keepster Sandra Paños. Bárbara Latorre scoorde vervolgens in de 79e minuut voor Barcelona met een kopbal. Koko Ange N'Guessan tekende voor de 0-4.