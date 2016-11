Bolivia vecht puntenverlies aan

LA PAZ - Bolivia vecht bij de FIFA het verlies van de vier punten aan in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK voetbal van 2018.

Door ANP - 17-11-2016, 7:53 (Update 17-11-2016, 7:53)

De wereldvoetbalbond strafte begin deze maand de Bolivianen met twee reglementaire nederlagen van 3-0 tegen Chili en Peru omdat ploeg de niet-speelgerechtigde Nelson Cabrera had opgesteld. Volgens de FIFA mag deze voetballer alleen voor Paraguay uitkomen. Hij deed echter mee bij Bolivia in de twee wedstrijden in september. Bolivia won met 2-0 van Peru en hield Chili op 0-0.

De bond van Bolivia is vooral boos op de FIFA, omdat de mondiale bond de straf vrijwel meteen oplegde zonder onderzoek te doen. ,,Peru en Chili profiteren nu van punten die ze niet op sportieve gronden hebben verdiend, terwijl andere deelnemende landen ook nadeel ondervinden. Dat vergroot alleen maar de oneerlijkheid van de beslissing'', aldus een verklaring van de Boliviaanse bond.

Vooral Chili profiteerde van de straf voor Bolivia. Het land passeerde dankzij de twee gratis verkregen punten Argentinië op de ranglijst.