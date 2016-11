Permanente aanstelling lonkt voor Southgate

LONDEN - De kans is groot dat Gareth Southgate een permanente aanstelling krijgt als bondscoach van het Engelse voetbalelftal. Volgens Britse media is een vierjarig contract in de maak voor de man die in september de plotseling ontslagen Sam Allardyce tijdelijk opvolgde.

Door ANP - 17-11-2016, 11:03 (Update 17-11-2016, 11:03)

Directeur Martin Glenn van de Britse voetbalbond FA liet weten dat er nog geen besluit is gevallen, maar zei wel dat Southgate een bijzonder sterke kandidaat is. ,,We zetten nog even alle feiten op een rijtje en komen dan met de juiste beslissing.''

De 46-jarige oud-international uitte woensdag zijn ongeduld en vroeg om snel duidelijkheid. Southgate leidde tot dusver vier interlands van Engeland en behaalde goede resultaten: twee overwinningen en twee gelijke spelen. ,,Ik heb denk ik wel bewezen dat ik grote wedstrijden kan managen en een team tactisch kan klaarstomen tegen een topploeg.''