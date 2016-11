Pechvogel David scheurt weer kruisband

ANP Pechvogel David scheurt weer kruisband

DEVENTER - Bij Chris David van Go Ahead Eagles is opnieuw de voorste kruisband van zijn linkerknie afgescheurd en hij is de rest van het seizoen uitgeschakeld. De middenvelder was net hersteld van de zware blessure en speelde dinsdag zijn tweede oefenwedstrijd na een revalidatie van een jaar.

Door ANP - 17-11-2016, 14:06 (Update 17-11-2016, 14:06)

,,Brute pech'', noemt Coen Geers, hoofd van de medische staf van de eredivisieclub uit Deventer, de forse tegenvaller voor David. De 23-jarige voetballer liep de blessure op in een wedstrijd met de beloften. Een MRI-scan wees uit dat dezelfde kruisband weer was afgescheurd.

,,Chris heeft een volledige revalidatie gehad, die in totaal twaalf maanden duurde. Hij heeft op het einde alle kracht- en stabiliteitstesten doorstaan en trainde al twaalf weken mee met de selectie, waarvan de laatste zes volledig. Hij is zeer voorzichtig gebracht'', aldus Geers. ,,Het is wel zo dat een speler die een kruisband heeft afgescheurd, 10 tot 20 procent extra kans loopt op een nieuwe kruisbandblessure. Dat dit nu is gebeurd, is verschrikkelijk.”