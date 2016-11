Toch weer twijfels over Robben

MÜNCHEN - Arjen Robben dreigt de topper tussen Bayern München en Borussia Dortmund op zaterdag alsnog te missen. De vleugelspeler liet donderdag opnieuw de groepstraining schieten en werkte individueel aan zijn herstel.

Door ANP - 17-11-2016, 15:36 (Update 17-11-2016, 15:36)

Maandag meldde Bayern nog dat Robben de wedstrijd in de Bundesliga normaal gesproken wel zou halen. De aanvaller raakte vorige week in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Oranje en Luxemburg licht geblesseerd. Uit een scan bleek maandag dat de schade meeviel, maar zijn rentree laat mogelijk toch even op zich wachten.

Ook Arturo Vidal dreigt het duel te moeten missen. De Chileen viel geblesseerd uit in de interland tegen Uruguay. Het is nog afwachten hoe groot de schade is. Kingsley Coman en Javi Martinez ontbreken hoe dan ook in de formatie van coach Carlo Ancelotti.