Robben ontbreekt bij Bayern in topduel

ANP Robben ontbreekt bij Bayern in topduel

MUNCHEN - Arjen Robben speelt zaterdag niet voor Bayern München in het topduel bij Borussia Dortmund. De aanvaller heeft nog te veel last van een blessure, die hij afgelopen zondag in de kwalificatie-interland van Nederland tegen Luxemburg opliep.

Door ANP - 18-11-2016, 13:05 (Update 18-11-2016, 13:22)

Details over het letsel van Robben werden niet gegeven. Ancelotti gaf wel aan dat Robben, die nog maar net was hersteld van een ander kwetsuur, geen groot probleem heeft. Vermoedelijk kan hij over een week wel weer spelen voor de kampioen.

Trainer Carlo Ancelotti liet bovendien weten ook niet te kunnen beschikken over Javier Martinez en Kingsley Coman. Ook zij zijn niet fit. Of Arturo Vidal en Douglas Costa inzetbaar zijn is onzeker. Deze twee spelers ondergaan nog een laatste test. Ook zij kwamen geblesseerd terug van interlandverplichtingen.

Kalender

Ancelotti gaf ook aan dat het afstaan van spelers aan hun land voor steeds meer problemen zorgt. ,,Maar wij zijn niet de enige die daarmee kampen. De internationale kalender is gewoon te vol en de belasting te zwaar. Ik ga niet over de planning, maar ik vind wel dat hier een oplossing voor moet komen.''

Bayern deelt de koppositie in punten met RB Leipzig. Dortmund heeft als nummer vijf een achterstand van zes punten.