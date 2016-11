Straf dreigt voor Roemenië om vuurwerk

ZÜRICH - De Roemeense voetbalbond moet vrezen voor een flinke straf. De mondiale federatie FIFA heeft een onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden vorige week vrijdag in Boekarest tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Roemeense fans gooiden vuurwerk op het veld, waarvan één projectiel vlakbij de Poolse spits Robert Lewandowski ontplofte.

Door ANP - 18-11-2016, 17:22 (Update 18-11-2016, 17:22)

De topschutter van Bayern München ging neer toen het stuk vuurwerk amper een meter voor hem tot ontploffing kwam. Lewandowski moest voor behandeling naar de kant, maar kon wel verder spelen. Hij voerde in de slotfase zelfs persoonlijk de score met twee doelpunten op naar 0-3.

De FIFA neemt de zaak hoog op en stelt een onderzoek in. Voor en na de wedstrijd was het ook al tot ongeregeldheden gekomen tussen Poolse en Roemeense fans in het centrum van Boekarest.