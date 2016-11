Real heeft Ramos en Benzema terug voor derby

MADRID - Real Madrid kan zaterdagavond in de stadsderby tegen Atlético Madrid weer beschikken over aanvoerder Sergio Ramos en spits Karim Benzema. Ramos stond ruim vijf weken aan de kant met een knieblessure, Benzema liep kort voor de interlandperiode een verrekte hamstring op. Voor de confrontatie met stadgenoot Atlético keren ze terug in de selectie van trainer Zinedine Zidane.

18-11-2016

De Fransman gaat op bezoek in stadion Vicente Calderón zonder de geblesseerde verdediger Pepe en de middenvelders Toni Kroos en Casemiro. Zidane mist ook spits Alvaro Morata, die afgelopen week bij het Spaanse elftal een hamstringblessure opliep. Morata staat daardoor vermoedelijk een maand aan de kant.

Real gaat aan kop in de Spaanse competitie met 27 punten uit elf wedstrijden, Atlético staat vierde met 21 punten. De 'Rojiblancos' van trainer Diego Simeone kunnen zaterdag waarschijnlijk rekenen op Antoine Griezmann. De Franse aanvaller liep vorige week in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden een voetblessure op. Griezmann sloot donderdag aan bij de groepstraining en lijkt fit voor de stadsderby. Ook de Argentijnse vleugelspits Nicolás Gaitán heeft van de medische staf groen licht gekregen om te spelen tegen Real Madrid.

Atlético is in de Spaanse competitie al drie jaar ongeslagen tegen de witte brigade. Sinds de nederlaag van 2-1 in april 2013 won de ploeg van Simeone vier keer van de 'Koninklijke', twee keer eindigde het duel onbeslist. De twee Madrileense clubs troffen elkaar in mei ook in de finale van de Champions League, toen won Real via strafschoppen.