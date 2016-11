Blind en Depay starten op de bank

MANCHESTER - Daley Blind en Memphis Depay beginnen zaterdag bij Manchester United in de topper tegen Arsenal op de bank. Ook voor Wayne Rooney heeft coach José Mourinho geen basisplaats ingeruimd. Aanvaller Zlatan Ibrahimovic ontbreekt wegens een schorsing. Het duel tussen Manchester United en Arsenal begint om 13.30 uur Nederlandse tijd.

Door ANP - 19-11-2016, 13:13 (Update 19-11-2016, 13:13)

Blind stond negen van de elf tot dusverre gespeelde competitieduels in de basis bij ManUnited. Depay kwam tot vier invalbeurten en behoorde vaak niet eens tot de wedstrijdselectie. De aanvaller scoorde vorige week twee keer voor Oranje tegen Luxemburg. Rooney kwam vorige week in opspraak nadat foto's waren uitgelekt waarop de spits te zien was in beschonken toestand op een bruiloft. Hij zou daar een lichte knieblessure hebben opgelopen door een val, die hem deed afzeggen voor de oefeninterland tussen Engeland en Spanje.