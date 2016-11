'Gerrard kan als coach MK Dons aan de slag'

MILTON KEYNES - Steven Gerrard kan als hoofdtrainer van Milton Keynes Dons aan de slag. Volgens Sky Sports maakt de voormalige aanvoerder van Liverpool en de Engelse nationale ploeg maandag bekend of hij het aanbod aanneemt.

Door ANP - 19-11-2016, 16:47 (Update 19-11-2016, 16:47)

Gerrard vertelde afgelopen week dat hij in december afscheid neemt van LA Galaxy. De 36-jarige middenvelder liet nog in het midden of hij dan definitief met voetbal stopt. MK Dons is op dit moment één van de laagvliegers in League One, het derde niveau van Engeland.

Gerrard speelde in zeventien jaar 710 duels voor Liverpool en won acht grote prijzen met die club. Hij vertrok vorig jaar naar de Verenigde Staten.