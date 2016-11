Kompany valt weer geblesseerd uit

ANP Kompany valt weer geblesseerd uit

LONDEN - Blessureleed blijft Vincent Kompany achtervolgen. De Belgische verdediger stond zaterdag in de basis bij Manchester City in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace, maar voor Kompany duurde die slechts 37 minuten. Na een botsing met zijn eigen keeper Claudio Bravo moest de aangeslagen verdediger zich laten vervangen.

Door ANP - 19-11-2016, 16:53 (Update 19-11-2016, 16:53)

De dertigjarige aanvoerder van Manchester City wordt achtervolgd door blessures. Kompany miste het EK door een lieskwetsuur en moest daarna lang wachten op groen licht van de medische staf. Sinds een paar weken is Kompany weer fit, maar toch blijft hij tobben.

De verdediger zou anderhalve week geleden starten bij België in de oefeninterland tegen Oranje, maar haakte kort voor de aftrap af omdat hij tijdens de warming-up weer last had gekregen. Tegen Crystal Palace betekende een ongelukkige botsing met Bravo het einde van zijn wedstrijd.