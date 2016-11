Aké bezorgt Bournemouth de winst

ANP Aké bezorgt Bournemouth de winst

STOKE-ON-TRENT - Nathan Aké heeft zijn eerste basisplaats bij Bournemouth zaterdag extra glans gegeven door tegen Stoke City direct de winnende treffer te maken. De 21-jarige verdediger, international bij Jong Oranje, kopte in Stoke-on-Trent halverwege de eerste helft het enige doelpunt binnen: 0-1. Bournemouth heeft Aké gehuurd van Chelsea, waar de oud-Feyenoorder door de grote concurrentie weinig uitzicht had op speeltijd.

Door ANP - 19-11-2016, 18:14 (Update 19-11-2016, 18:14)

Aké was voor zijn nieuwe club pas twee keer als invaller in actie gekomen in de Premier League. Tegen Stoke City mocht de Hagenaar eindelijk starten en de verdediger greep direct zijn kans. De thuisploeg kreeg kort na rust wel een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar Bojan schoot een strafschop tegen de lat. Bij Stoke City speelden Bruno Martins Indi en Erik Pieters de hele wedstrijd.