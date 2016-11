Glorieuze rentree Yaya Touré bij City

LONDEN - Yaya Touré heeft een glorieuze rentree gemaakt bij Manchester City. De Ivoriaanse middenvelder was onder manager Pep Guardiola volledig uit beeld geraakt, maar mocht zaterdag in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace tot ieders verrassing weer eens starten. Touré bezorgde de 'Citizens' met twee doelpunten de winst op Selhurst Park in Londen: 1-2.

Door ANP - 19-11-2016, 18:21 (Update 19-11-2016, 18:21)

De 33-jarige Ivoriaan, vier keer gekozen tot Afrikaans voetballer van het jaar, leeft in onmin met Guardiola. Touré werd dit seizoen alleen in de voorronde van de Champions League een keer opgesteld door de Spaanse trainer. Tegen Crystal Palace mocht hij weer opdraven, omdat Guardiola enkele spelers wilde sparen met het oog op de naderende confrontatie met Borussia Mönchengladbach in de Champions League. Met succes, want met twee treffers was Touré de grote man bij City.