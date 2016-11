Atlético met Griezmann, Real zonder Ramos

MADRID - Atlético Madrid kan zaterdag in de stadsderby tegen Real Madrid rekenen op Antoine Griezmann. De Franse topschutter is op tijd hersteld van de voetblessure die hij vorige week opliep bij de nationale ploeg. Trainer Diego Simeone kreeg vrijdag van de medische staf groen licht om Griezmann op te stellen en dus staat de aanvaller aan de aftrap in stadion Vicente Calderón. De Fransman vormt de voorhoede met Fernando Torres, die de voorkeur krijgt boven Kévin Gameiro.

Door ANP - 19-11-2016, 20:00 (Update 19-11-2016, 20:00)

Bij Real Madrid ontbreken Sergio Ramos en Karim Benzema in de basis. De Spaanse verdediger en de Franse spits zijn weliswaar hersteld van blessures, maar trainer Zinedine Zidane houdt hen in de Madrileense derby achter de hand. Omdat ook de geblesseerde spits Alvaro Morata ontbreekt, vormt Lucas Vázquez met Cristiano Ronaldo en Gareth Bale de voorhoede. De wedstrijd, een herhaling van de finale van de Champions League, begint om 20.45 uur.