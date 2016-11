Armenteros laat Heracles winnen

ANP Armenteros laat Heracles winnen

ALMELO - Samuel Armenteros heeft Heracles zaterdagavond aan drie kostbare punten geholpen tegen Go Ahead Eagles (2-1). De spits maakte na de rust beide doelpunten, nadat de Eagles in de eerste helft via Jarchinio Antonia op 1-0 waren gekomen.

Door ANP - 19-11-2016, 20:39 (Update 19-11-2016, 20:39)

De wedstrijd werd na een stroef begin iets leuker, alhoewel het spel aan beide kanten bepaald niet sprankelend was. De Eagles waren via de counter het meest gevaarlijk. Xandro Schenk miste met het hoofd na een hoekschop van Sander Duits. Na ruim een kwartier was het wel raak. Na een snelle uitval zette Antonia Go Ahead op voorsprong.

Heracles was in de eerste helft wel veelvuldig in de aanval, maar echte kansen waren er nauwelijks. Armenteros was nog het dichtst bij een doelpunt. Verder had middenvelder Lerin Duarte geluk dat scheidsrechter Pol van Boekel zijn elleboogstoot richting Duits slechts met geel bestrafte.

Ook na de rust had Heracles veelal een veldoverzicht, maar de ploeg was aanvallend tot halverwege de tweede helft machteloos. Na bijna 70 minuten kwam eindelijk de verdiende gelijkmaker op het scorebord. Armenteros schoot van afstand de 1-1 binnen. Het was dit seizoen zijn vierde doelpunt van dit seizoen in de eredivisie. Ruim 5 minuten voor tijd voegde de spits daar zijn vijfde treffer aan toe.