ANP Bayern München verliest koppositie aan Leipzig

DORTMUND - Bayern München heeft de koppositie van de Bundesliga moeten afstaan aan RB Leipzig, de club die zeven jaar geleden nog in de vijfde klasse voetbalde. De kampioen uit Beieren verloor zaterdag de uitwedstrijd bij Borussia Dortmund met 1-0 en heeft nu drie punten minder dan de stuntploeg uit het oosten van Duitsland, die vrijdagavond al bij Bayer Leverkusen won (2-3).

Door ANP - 19-11-2016, 20:40 (Update 19-11-2016, 20:40)

Dortmund klom naar de derde positie en heeft net als 1. FC Köln en Hertha BSC zes punten minder dan de verrassende lijstaanvoerder uit Leipzig.

Pierre-Emerick Aubameyang maakte weer eens het verschil voor Borussia Dortmund. De spits trof in de elfde minuut doel. Aubameyang had in de vorige competitiewedstrijd van zijn ploeg bij Hamburger SV liefst vier keer gescoord (5-2).

Bij Bayern ontbrak de geblesseerde Arjen Robben, die zondag uitviel tijdens het uitduel van het Nederlands elftal met Luxemburg. Franck Ribéry was na twee maanden afwezigheid wel weer van de partij.

De Fransman leek na rust gelijk te maken, maar stond buitenspel. Ook Xabi Alonso was dicht bij de gelijkmaker. De Spanjaard raakte de lat en had even later geluk dat Aubameyang niet profiteerde van een slippertje van hem.