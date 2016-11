Rooney voelt zich schandalig behandeld

MANCHESTER - Wayne Rooney beticht de Engelse media van een gebrek aan respect. De aanvoerder van het nationale elftal voelt zich ,,schandalig'' behandeld, nadat afgelopen week foto's uitlekten waarop hij in beschonken toestand was te zien. ,,Ik ben trots op mijn land en trots op mijn prestaties. De media proberen het einde van mijn voetbalcarrière te schrijven, maar ik ben nog niet klaar. Wat momenteel gaande is, vind ik schandalig'', zei Rooney zaterdag na het gelijkspel van Manchester United tegen Arsenal (1-1).

De topscorer aller tijden van het Engelse elftal vierde vorige week de winst op Schotland in de WK-kwalificatie (3-0) met flink wat alcohol. Rooney liet zich uitnodigen voor een bruiloft, waar hij op de foto ging met andere gasten. De beelden van een dronken Rooney doken een paar dagen later op in boulevardkrant The Sun, dat fors zal hebben betaald voor de foto's. De 31-jarige aanvaller bood zijn excuses aan, maar Rooney bleef dagenlang onderwerp van gesprek.

,,Ik vind dat een gebrek aan respect'', zei de boze spits zaterdag. ,,Genoeg is genoeg. Meer wil ik niet zeggen.''