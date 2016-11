Robben ziet FC Groningen van ADO winnen

GRONINGEN - Met Arjen Robben als aandachtig toeschouwer op de tribune heeft FC Groningen zaterdagavond ADO Den Haag verslagen (2-1). De aanvoerder van het Nederlands elftal was nog te geblesseerd om met Bayern München tegen Borussia Dortmund uit te komen. Hij liet de Duitse topper aan zich voorbijgaan en zag zijn eerste profclub in eigen stadion slordig met de kansen omspringen, maar wel terecht winnen.

Door ANP - 19-11-2016, 22:40 (Update 19-11-2016, 22:47)

Met enig fortuin kwam de thuisploeg na tien minuten op voorsprong door een speler die waarschijnlijk bezig is aan zijn laatste seizoen bij FC Groningen. Hans Hateboer, die zijn aflopende contract niet wil verlengen, had geluk dat zijn schot van richting werd veranderd door Tom Trybull. Doelman Ernestas Setkus werd zo onbedoeld op het verkeerde been gezet en was kansloos (1-0).

Het was aan de keeper uit Litouwen te danken dat ADO Den Haag niet al snel een verloren wedstrijd voetbalde. Setkus keerde een inzet van de doorgebroken Tom van Weert en voorkwam ook dat Etiënne Reijnen en Simon Tibbling scoorden.

Even voor rust betaalde FC Groningen een dure prijs voor het gebrek aan schotkracht. Édouard Duplan stond net buiten het strafschopgebied toen hij de bal met zijn borst controleerde en beheerst raak schot. Mike Havenaar, de topschutter van ADO, stond toen al niet meer op het veld. De spits vroeg om een wissel nadat hij een oogblessure had opgelopen.

FC Groningen was ook in de tweede helft de betere ploeg. Van Weert beloonde zijn ploeg in de 54e minuut voor het overwicht door de bal langs de dit keer kansloze Setkus te schieten. FC Groningen verzuimde vervolgens de spanning uit de wedstrijd te halen, waardoor Dennis van der Heijden en Ruben Schaken nog mogelijkheden op de gelijkmaker kregen.