AZ moet genoegen nemen met punt in Kerkrade

KERKRADE - AZ heeft zondag twee punten verspeeld bij Roda JC. De subtopper had in Kerkrade alle moeite met de hekkensluiter van de eredivisie en moest zich tevreden stellen met een gelijkspel: 1-1

Door ANP - 20-11-2016, 14:35 (Update 20-11-2016, 14:37)

Bij AZ moest coach John van den Brom het duel vanaf de tribune bekijken, nadat hij tijdens de vorige wedstrijd tegen Ajax (2-2) was weggestuurd omdat hij de scheidsrechter een 'schijterd' had genoemd. Daarom zat Dennis Haar als eindverantwoordelijke op de bank.

AZ was van meet af aan de gevaarlijkste ploeg in het winderige Kerkrade, maar Roda kwam vlak voor rust op voorsprong. Dat mocht AZ-verdediger Ron Vlaar zich aanrekenen. De slappe breedtepass van de ervaren international werd onderschept door Abdul Ajagun, waarna de Nigeriaan voortvarend op het AZ-doel afstormde en de bal hard in de bovenhoek ramde: 1-0. Het was pas het zesde doelpunt voor de Limburgers in deze competitie.

Gelijkmaker

Na rust veranderde er niets aan het spelbeeld: AZ was de ploeg met het meeste balbezit, terwijl Roda zich ver terugtrok en speculeerde op de counter. AZ miste de creativiteit voorin om echt gevaarlijk te worden, waardoor Haar al binnen 55 minuten aanvallers Robert Mühren en Levi Garcia naar de kant haalde.

Mats Seuntjens, de vervanger van Mühren, liet zich direct zien. De aanvallende middenvelder wist Wout Weghorst met een lobje te bereiken, waarna de spits nog binnen het uur met een harde knal voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Desondanks liep het niet veel beter bij AZ en werd Roda JC uit de counter nog gevaarlijk. Spits Nestoras Mytides sprong echter niet goed om met twee kansen.

AZ perste er nog wel een slotoffensief uit en kwam via invaller Iliass Bel Hassani zelfs bijna gelukkig op voorsprong. De middenvelder krulde een hoekschop in één keer op de lat. Ook een geplaatst schot van Muamer Tankovic miste de juiste richting.