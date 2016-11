FC Utrecht met 10 man gelijk tegen FC Twente

ANP FC Utrecht met 10 man gelijk tegen FC Twente

ENSCHEDE - FC Utrecht is zondag met tien man in de uitwedstrijd tegen FC Twente goed overeind gebleven. Het enerverende duel in de subtop van de eredivisie eindigde in 1-1. Hidde ter Avest zorgde in de 22e minuut voor 1-0. Richairo Zivkovic maakte kort daarna gelijk.

Door ANP - 20-11-2016, 16:30 (Update 20-11-2016, 16:30)

FC Utrecht, dat eerder dit seizoen in Enschede met 3-1 won voor de KNVB-beker, speelde ruim tachtig minuten met een man minder. Verdediger Ramon Leeuwin kreeg rood voor een overtreding op een doorgebroken speler.

FC Twente is nu acht wedstrijden op rij zonder nederlaag. FC Utrecht is vijf opeenvolgende duels in de eredivisie ongeslagen.