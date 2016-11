Bosz geniet een uurtje van Ajax

ANP Bosz geniet een uurtje van Ajax

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz genoot zondag een uurtje van Ajax tijdens het thuisduel met NEC (5-0). ,,Het is mooi om te horen dat de ''oehs'' en ''aahs'' weer door het stadion gaan'', zei hij.

Door ANP - 20-11-2016, 16:59 (Update 20-11-2016, 16:59)

Kasper Dolberg beloonde zijn elftal met drie treffers in de eerste 37 minuten voor een aantrekkelijk optreden. ,,Ik zie hem iedere dag aan het werk'', zei Bosz over zijn negentienjarige spits. ,,Maar hij weet toch steeds ook mij weer te verbazen. Vooral die eerste ging er wel heel lekker in. Dat was een fantastische goal.''

,,Ik vond dat het hele elftal na balverlies goed druk zette'', vervolgde Bosz. ,,Zo gunden we NEC weinig adem. Het is jammer dat we er in het laatste half uurtje niet nog eentje in prikken. Maar de jongens dachten misschien ook al aan het duel van donderdag tegen Panathinaikos. We spelen ik korte tijd nog acht duels. Ik kan na zo'n uurtje ook niet echt boos op ze worden.''