Kuijt krijgt kippenvel van eerbetoon Vilhena

ROTTERDAM - Net als zijn ploeggenoten was aanvoerder Dirk Kuijt zondag diep onder de indruk van het eerbetoon dat het legioen van Feyenoord zondag voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle gaf aan Tonny Vilhena, wiens moeder onlangs overleed. ,,We kregen er allemaal kippenvel van,'' zei de aanvoerder. ,,Mooi dat zoiets kan.''

Door ANP - 20-11-2016, 19:13 (Update 20-11-2016, 19:13)

Bij opkomst voor de wedstrijd ontstak het publiek in de Kuip duizenden sterretjes. Vilhena had voor het eerst weer een basisplaats na het overlijden van zijn moeder. Tegen Zorja Loehansk en Go Ahead Eagles bleef hij aan de kant.

Kuijt gaf na afloop van het duel met PEC aan dat Feyenoord het aanvankelijk lastig had tegen de defensief ingestelde bezoekers. ,,We zijn geen moment in de problemen geweest, maar het was niet gemakkelijk omdat PEC heel verdedigend speelde. We zijn rustig gebleven en de doelpunten vielen op goede momenten.''