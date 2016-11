Van Bronckhorst blij na moeizame winst

ANP Van Bronckhorst blij na moeizame winst

ROTTERDAM - Giovanni van Bronckhorst erkende zondag dat de 3-0- winst op PEC Zwolle weliswaar dik verdiend was, maar toch ook een beetje moeizaam tot stand was gekomen. ,,Ik ben blij met het resultaat'', zei de trainer van Feyenoord na afloop. ,,Het was vandaag belangrijk te winnen na twee gelijke spelen en de nederlaag tegen Go Ahead Eagles.''

Door ANP - 20-11-2016, 20:01 (Update 20-11-2016, 20:01)

,,Gemakkelijk was het niet. Het kostte lang moeite gaten te vinden in de verdediging van PEC'', had de Rotterdamse coach geconstateerd. ,,Zo vaak speel je niet tegen een ploeg die het 5-4-1 systeem hanteert. De ruimtes zijn dan erg klein.''