Derby Milaan onbeslist na laat doelpunt Inter

ANP Derby Milaan onbeslist na laat doelpunt Inter

MILAAN - Twee doelpunten van Suso hebben AC Milan zondag niet aan de winst geholpen in de derby in San Siro tegen stad- en stadiongenoot Internazionale. Na ook nog een treffer tussendoor van Antonio Candreva leidde de officiële thuisploeg tot diep in blessuretijd met 2-1, maar een doelpunt van de Kroaat Ivan Perisic bezorgde Inter alsnog een punt: 2-2.

Door ANP - 20-11-2016, 22:55 (Update 20-11-2016, 22:58)

Suso zette, een dag na zijn 23e verjaardag, Milan kort voor rust op voorsprong. In de 53e minuut was het weer gelijk, maar vijf minuten later sloeg Suso opnieuw toe. Het leek lang de winnende treffer tot Perisic in de extra tijd Milan-doelman Gianluigi Donnarumma nog passeerde. Stefano Pioli, de opvolger van de ontslagen Frank de Boer, zat voor het eerst op de bank bij Inter.

Door het gelijkspel bleef AC Milan derde, in punten gelijk met AS Roma dat zondagmiddag met 2-1 onderuit ging bij Atalanta Bergamo. Beide teams hebben al zeven punten achterstand op koploper Juventus dat zaterdag met 3-0 won van Pescara.

Slotminuut

Bij Juventus opende Duits international Sami Khedira tien minuten voor rust de score, in de tweede helft voerden Mario Mandzukic en Hernanes de voorsprong op. Trainer Massimiliano Allegri hield vaste krachten als Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini en Miralem Pjanic op de bank met het oog op de confrontatie dinsdag met Sevilla in de Champions League.

AS Roma, met Kevin Strootman in de basis, verloor door een doelpunt in de slotminuut: Franck Kessie benutte een strafschop nadat Leandro Paredes Atalanta-aanvaller Alejandro Gómez onreglementair had gestuit. Via Diego Perotti, eveneens vanaf de strafschopstip, waren de Romeinen kort voor rust op voorsprong gekomen. Mattia Caldara had de thuisploeg na ruim een uur meer dan verdiend op gelijke hoogte gebracht. Strootman kreeg geel.