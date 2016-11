Oud-voetballer (32) sterft tijdens hardlopen

ANP Oud-voetballer (32) sterft tijdens hardlopen

SANTA ANA - De voormalige Costa Ricaanse voetbalinternational Gabriel Badilla is zondag (plaatselijke tijd) overleden tijdens een hardloopwedstrijd. Dat meldde de The Costa Rica Star.

Door ANP - 21-11-2016, 8:44 (Update 21-11-2016, 8:44)

De 32-jarige Badilla, die 25 keer het nationale shirt van Costa Rica droeg en meedeed op het WK van 2006 in Duitsland, stortte neer vlak voor de finish van de Lindora Run over 10 kilometer in Santa Ana. De doodsoorzaak is vermoedelijk een hartaanval.

Badilla onderging in 2013 een hartoperatie; een goedaardige tumor werd verwijderd en de verdediger met de bijnaam 'de gladiator' keerde weer terug op het voetbalveld. Hij nam afgelopen juni afscheid. Badilla speelde het grootste deel van zijn carrière voor Deportivo Saprissa uit San Juan. Hij voetbalde ook even in de Verenigde Staten bij New England Revolution.