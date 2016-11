Kuipers leidt duel AS Monaco en Tottenham

NYON - De UEFA heeft Björn Kuipers aangesteld voor de Champions League-wedstrijd van AS Monaco en Tottenham Hotspur van dinsdagavond. De 43-jarige Nederlandse arbiter zal in het Stade Louis II met zijn vaste team de wedstrijd leiden tussen de Franse koploper in groep E en de Engelse nummer drie in de groep.

Door ANP - 21-11-2016, 11:12 (Update 21-11-2016, 12:17)

Voor Kuipers is het zijn 42e aanstelling in de Champions League. In het duel treft Kuipers mogelijk zijn landgenoten Vincent Jansen en Michel Vorm, die spelen bij Tottenham.

De wedstrijd van PSV bij Atlético Madrid wordt woensdag geleid door Aleksej Koelbakov uit Wit-Rusland. De 36-jarige arbiter heeft niet eerder een duel van PSV geleid. Hij floot wel wedstrijden van Ajax, AZ en FC Twente.

Blom en Nijhuis

Kevin Blom en Bas Nijhuis komen donderdag in actie in de Europa League. Blom leidt het duel tussen Astana en Apoel FC In Kazachstan. Nijhuis is scheidsrechter bij de wedstrijd tussen AS Saint-Étienne en FSV Mainz 05 in Frankrijk.

Ajax krijgt in de thuiswedstrijd tegen Panathinaikos donderdag te maken met de Russische scheidsrechter Aleksei Eskov. De Hongaar István Vad zal het duel tussen Dundalk en AZ in Ierland fluiten. De kraker tussen Manchester United en Feyenoord op Old Trafford is in handen van de Duitser Manuel Gräfe.