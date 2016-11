Ivoorkust zonder Gervinho op Afrika Cup

ABIDJAN - De voetballer Gervinho zal niet met Ivoorkust deelnemen aan de Afrika Cup begin 2017. De aanvoerder van Ivoorkust onderging afgelopen week een succesvolle operatie aan zijn kruisbanden, maar staat daardoor zes maanden aan de kant. Dat heeft de voetbalbond van Ivoorkust maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 21-11-2016, 11:47 (Update 21-11-2016, 11:47)

Gervinho raakte vorige maand tijdens een training van zijn Chinese club Hebei Fortune geblesseerd, maar ging pas vorige week in Parijs onder het mes. ,,De operatie was een succes, maar het herstel zal vier tot zes maanden duren wat betekent dat hij de Afrika Cup zal missen'', luidt de verklaring van de voetbalbond. Ivoorkust verdedigt in januari in Gabon de Afrikaanse titel die het twee jaar eerder veroverde.