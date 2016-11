ADO-speler Jansen vrijdag onder het mes

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Kevin Jansen wordt vrijdag geopereerd aan de voorste kruisband en de meniscus van zijn rechterknie. ADO maakte maandag bekend dat dokter Van Arkel van het Medisch Centrum Haaglanden de operatie zal uitvoeren. Jansen is de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Door ANP - 21-11-2016, 14:41 (Update 21-11-2016, 14:41)

Jansen scheurde ruim twee weken geleden zijn kruisband af in het duel met Willem II. Voor de 24-jarige voetballer van de Haagse club is het al de tweede zware kruisbandblessure. In augustus 2013 liep de middenvelder een vergelijkbare blessure op aan zijn linkerknie waardoor hij het hele seizoen moest missen. Hoe zijn revalidatie er nu gaat uitzien, wordt later bekend.